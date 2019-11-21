Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, çocuk istismarı ve ihmallerinin önlenmesi için yasal düzenleme talebi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen) Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, çocuk istismarı ve ihmallerinin önlenmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yayınladığı bildiride, “Çocuk istismarı ve ihmallerinin önlenmesi için en kısa zamanda yasal düzenlemelerin yapılmasını, bu düzenlemelere uyulması konusunda tüm tedbirlerin alınması gerektiği bilincinde olup her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz” dedi.



Çocuk izleme merkezi kurulmasının önemini vurgulayan Özdemirağ, “(çocuk ihmal ve istismarının) Çocukların, fiziksel, bedensel, cinsel ve duygusal gelişmelerini etkileyerek zihinsel ya da ruhsal sağlıklarına zarar vermektedir. Bunların önlenmesi için Devlet bünyesinde ‘Çocuk İzlem Merkezlerinin’ kurulması gerekmektedir” dedi.

SUÇLAR ARTMAKTA

Dünyada birçok suçun korkutan boyutlara ulaştığını ve çocukları da etkisi altına almaya başladığını belirten Özdemirağ, “Ülkemizde çocuklar üzerinden işlenen suçlar artmakta ve bu durum bizleri rahatsız etmektedir” dedi.

Çocuklara uygulanan şiddetin çocuklar üzerinde çok büyük yaralar açtığını kaydeden Özdemirağ, “Bu nedenle çocuk hakları önemli bir boyut kazanmakta, toplumsal ve bilimsel sorumluluk gerektirmektedir” dedi.