“Kadınlar ülkelerini ve dünyayı güzelleştiriyor, insanlığın umudunu yeşertiyor”

“Kadınlar ülkelerini ve dünyayı güzelleştiriyor, insanlığın umudunu yeşertiyor”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bakan Amcaoğlu, mesajında, kadınların, emek, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla ülkelerini ve dünyayı güzelleştirdiğini, insanlığın umudunu yeşerttiğini kaydetti.

“Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu” sözünün kadınlar için erkekler tarafından söylenmiş en doğru sözlerden biri olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Hayatın en özel varlıkları olan analarımız, ninelerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız ve eşlerimiz başta olmak üzere; tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Umutla dolu yarınları olsun” dedi.

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