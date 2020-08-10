Kalın: "Türkiye’yi Doğu Akdeniz’e hapsedecek hiçbir girişime onay vermeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN Türk’te yayınlanan bir programda programında iç ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Kalın, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’e hapsedecek hiçbir girişime onay vermelerinin söz konusu olmadığını kaydetti.

İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz’de Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Türkiye’nin yaklaşık 2,5 aydır Yunanistan ile bir müzakere yürüttüğünü hatırlattı.

Bu süreci anlatan Kalın, “Adres olarak tarafsız bölge Berlin’e gittik Orada görüştük bu konuyu. Biz tam anlaşmış idik, mutabık kaldık. Hatta Dışişleri Bakanlıklarımız bu konuda ortak açıklama yapmak için metin üzerinde dahi mutabık kaldı. Bizim açıklamamızdan bir gün önce Yunanistan Mısır ile böyle bir anlaşma yaptığını açıkladı.” dedi.

Bu konuda Yunanlı mevkidaşıyla görüştüğünü belirten Kalın, şöyle devam etti:

“Birgün önce Mısırla yapılan anlaşma ilan edildiği an Cumhurbaşkanımızdan talimatı net bir şekilde aldık. ‘Görüşmeleri durduruyorsunuz Almanlara da Yunanlılara da bildirin, biz bu müzakereleri başlatamıyoruz. Yunanistan’la Mısır’ın yaptığı anlaşmada bizim için yok hükmündedir.’ Çünkü bu gene Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışarıda bırakmaya ve bizi Antalya Körfezi’ne mahkum etmeye dönük bir hamle. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu bile değil. Doğu Akdeniz konusunda bizim iki temel konumuz var, birisi bizim kendi deniz yetki alanlarımız, ikincisi de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri. Bunları biz bir bütün olarak görüyoruz ayrı gibi görünse de bunlar son tahlilde Doğu Akdeniz’in bir parçasıdır ve Türkiye’yi orada Doğu Akdeniz’e hapsedecek hiçbir girişime onay vermemiz söz konusu değil. Bütün bunlara rağmen biz bu meselelerin diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız ama burada bu anlaşmayı bozan ve güveni sarsan Yunanistan tarafıdır ve Yunanistan’ın şu ana kadar Avrupa Birliği’ni arkasına alarak Türkiye karşıtı yaptığı lobi faaliyetlerinin gerçek yüzünü Avrupalılar zannediyorum şimdi daha net bir şekilde görmüşlerdir.”