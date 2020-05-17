Tepebaşı'nda meydana gelen yangının ardından Kalkanlı Yaşam Evinde kalan 70 kişinin güvenli bölgeye taşınması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, meydana gelen yangının ardından Kalkanlı Yaşam Evi'ne giderek bakımevinde bulunan kişilerin taşınmasında bizzat bulundu.

Bakan Pilli, bakımevinde bulunan yaşlılarımızın taşınma aşamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını, yaşlılarımızın güvenli bir yerde olması nedeniyle taşınma işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

40 kişinin Barış Ruh ve Sinir Hasanesi' ne, 25 kişinin Cengiz Topel Hastanesi' ne 5 kişinin kendi evlerine yerleştirildiğini ,diğer 2 kişinin zaten daha önce Cengiz Topel Hastanesi 'nde tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, bakımevinde bulunan herkesin şu anda güvende olduğunu, ülkede yaşanan bu yangının ardından yaşanan tahribat nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu binlerce dönüm ormanımızın, telafisi yıllar sürecek bir kayıba uğradığını kaydetti.

Şuana kadar bir can kaybı olmamasının en büyük şansımız olduğunu belirten Bakan Pilli, hepimize geçmiş olsun dedi .