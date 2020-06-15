Kamu Hizmeti Komisyonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayana kadar eksik üyeyle çalışmasına olanak sağlayacak yasa tasarısı meclisten geçti.

Genel Kurulda görüşülen Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Gruplar arası varılan mutabakatla Genel Kurul bugünkü çalışmalarını, tasarıyı oyladıktan sonra tamamladı.

Meclisin bir sonraki birleşimi denetim gündemiyle 18 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da olacak. Genel Kurul bugünkü gündemi 22 Haziran pazartesi ele alınacak.

Genel kurul, bugünkü gündeminde bulunan Anayasa değişikliği önerisini görüşmeyi erteleyip, bir sonraki yasama gününe aktardı.

KAMUS HİZMETİ KOMİSYONU

Genel Kurulda, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise görüşüldü.

Tasarı ile ilgili raporu HP milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers okudu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tasarıyla ilgili söz alarak kurumda bir süredir sıkıntı yaşandığını belirterek, bunun aşılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın bu süreçteki tavrını takdir ettiğini ifade eden Arıklı, “Bir an önce yasal düzenlemeyi hayata geçirip toplantıların 4 kişi ile yapılabilmesine imkan sağlamalıyız. Tasarıya oyumuz olumludur” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki sorunlara değinerek, “Tıkanan bir durum var. Kamu tıkanmıştır. Bunun aşılması gerek. Tasarıya oyumuz olumludur” dedi.

Özyiğit, kamu reformunun da yürürlüğe girmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

GÜNDÜZ

UBP milletvekili Menteş Gündüz, “Kamunun asıl ve sürekli kadrolarının çalışabilmesi için yasa tasarısının yürürlüğe girmesi önemli” dedi.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Bu yasa tasarısıyla, “kamu yararı gereği çalışmasının devam etmesi gerekli olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, Başkan ve/veya üyelerinden birinin görev süresi dolması halinde de Devlet Başkanı tarafından üç ay içinde boşalan kadroya atama yapılması” amaçlandığı belirtildi. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ayrıca çalışmalarına devam edebilmesi için komisyonunun yasal oluşumuyla ilgili geçici bir madde getirilerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıp yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlamasına kadar eksik üyeyle komisyonun çalışmasına olanak sağlandı.

