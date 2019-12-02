Kamu Sen den fidan dikme etkinliği

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) hafta sonu Hamitköy’e fidan dikme etkinliği düzenledi.



Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin Lefkoşalı’nın hafta sonu gidip zaman geçirebileceği bir orman haline dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Diktikleri 280 fidanı bu ormanın ilk etabı olarak gördüklerini söyleyen Kıdrışlıoğlu, “Bu ormanın içine yürüyüş parkuru ve park yaparak, halkımıza vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Hem doğaya katkı sağlayıp, hem de Lefkoşalı’nın zaman geçirebileceği bir Park Ormanı yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda düzenledikleri etkinliklerle 750 fidanı daha doğaya kazandırdıklarını kaydeden Kıdrışlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen hafta düzenlediğimiz etkinlikle 280 fidanı daha dikerek doğa ile kavuşturduk. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kıbrıs bırakabilmek için küçük de olsa küçük bir katkı sağlamaya çalıştık. Verimsiz toprağı bulunan arazinin düzenlenmesi, verimli toprak taşıması gibi 2 aylık süren işlemlerle verimli toprağın oluşmasını sağladık.

Bizlere destek sağlayan, arazinin düzenlenmesi ve fidan temini konularında yardımlarını esirgemeyen Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Ağaçlandırma Şube sorumlusuna ve bölge sorumlusuna, fidanları sulama konusunda destek sağlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, fidanların dikimini sağlayan Kamusen Yönetim Kurulu üyeleri ve kamusen üyeleri-ailelerine, dışarıdan gelip katkı sağlayanlara Kamusen ailesi olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız”