Kamu Sen: "Maaş kesintisinin uzatılmasına karşıyız"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), koronavirüs nedeniyle kamu görevlileri ile Maliye’den çıkan bordrolardan yapılan kesintilerin süresinin uzatılmasına onay vermeyeceğini açıkladı.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde kamu görevlileri ve Maliye’den çıkan bordrolardan 3 ay için yapılan kesintilerin bu ay son bulacağına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Gündemde dolaşan ve bu sürenin uzatılması ile ilgili konunun konuşulması bizleri rahatsız etmiş olup, sürenin uzatılmasına onay vermeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Kamu görevlileri, bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermiş olduğundan önerimiz, bundan sonraki süreçte hükümetin; gerekli tedbirleri alması, gerekirse uzun vadeli iç borçlanmaya giderek piyasaları rahatlatması için girişim yapmasıdır.”