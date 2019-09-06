Kamyon şöförü elektrik akımına kapıldı

Karaoğlanoğlu'nda, Necdet Yalçın (E-55), kullanımında bulunan GT 519 plakalı kamyon ile yol çalışması yapıldığı sırada açık bırakılan kamyon damperinin yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda Necdet Yalçın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda elektrik telleri koparak, kamyona ait 9 adet lastik ise yanarak zarar gördü.