Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa genelinde devam eden kanalizasyon çalışmaları ile ilgili gelinen son aşamayı kent halkı ile paylaştı.
Başkan Uluçay, kanalizasyonun Gazimağusa şehri için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olunduğunu ancak şehrin günlük hayatında bu kadar büyük sorunlara da neden olmadan çalışmaların yapılabileceğinin de bilindiğini açıkladı. Yaşanan sorunları azaltmak için Gazimağusa Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirip görevli sayısının artırıldığını ifade eden Başkan Uluçay, yapılan görüşmelerde asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını ve yollarda çıkan olumsuzlukların giderilmesini talep ettiğini kaydetti.
Başkan Uluçay, sorunları azaltmak için tedbirlerin artırılırken gerekli olan kararların da alınmasından kaçınılmayacağını açıkça ifade etti.