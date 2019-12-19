Kanatlı: Barış için mücadele etme zamanıdır

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, savaş hazırlığı yapma değil, barış için mücadele etme zamanı olduğunu kaydetti.

Murat Kanatlı yazılı açıklamasında Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi, yaşananları “savaş hazırlığı” olarak niteledi, endişe duyduklarını söyledi.

Kanatlı, “Savaş hazırlığını alkışlayanlar, ‘ama’ ile başlayan cümlelerle savaşı destekleyenler bilsin ki, savaşta herkes kaybeder…” dedi.

Geçitkale Havaalanı’nın askeri amaçlarla yeniden faaliyete geçirilmesinin eleştiren Kanatlı, “Savaş burnumuzun dibine kadar geldi. Tehlikelere ne kadar yakın olduğumuzun bilincinde olmalıyız” dedi.