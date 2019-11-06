Kar-İş’ten eylem uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş),İzin Kurulu’nun otobüs T izinlerinin verilmesinin dondurulmasına kadar ülke genelinde eylem ve grev yapacakları uyarısında bulundu. Kar-İş’ten yapılan açıklamaya göre, KKTC Toplu taşımacılığını geliştirilmesi bağlamında Kar-İş yönetimi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın arasında süren görüşmelerin üniversite ,özel okul ,kreş ve taşımacılarına T izinlerinin verilmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Kar-İş olarak, ülkemize yakışır, çağımıza uygun bir taşımacılık ağının kurulması, sektörün giderini azaltıp gelirini yükseltecek en verimli hizmeti vermesi ve kamu yararına olacak bir düzeye getirilmesi için her türlü çalışmaya imza koyduk; maddi manevi destek olduk.

Ancak, yedi aylık süreçte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Sayın Tolga Atakan’ın biz Kar-İş yönetimi ve üyelerine vermiş olduğu sözlerin ve taahütlerin bizleri oyalamaya yönelik olduğu kanısına varmış bulunmaktayız” denildi. Hiçbir kritere bakılmaksızın T izni verildiğini de iddia eden Kar-İş, sektörün yeni izinlere değil, yasal mevzuatın düzenlenmesine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Açıklamanın sonunda, “Bugüden itibaren verilen siyasi ve gereksiz izinlerin tekrardan değerledirilip iptal edilmesine kadar, İzin Kurulu nasıl ki 2007 yılından bu yana, prensip kararıyla taksi T izni verilmesini dondurduysa, aynı şekilde otobüs T izni verilmesinin dondurulmasına kadar, ülke genelinde gerekli eylem ve grevleri başlatacağımızı, hatta süresiz greve kadar gideceğimizi hükümet ve kamoyuna duyururuz” denild