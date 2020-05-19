Karadeniz Kültür Derneği'nden mesaj

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı.

Dernek mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

“ ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına’ inanan Mustafa Kemal, Samsun’dan başlayarak tüm ülkede Kurtuluş mücadelesini başlatmış ve Türk milletine yakışan yönetim şekli olan Cumhuriyet için dünyada eşine az rastlanan bir mücadele verilmiştir.

Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın yaşatılması için her ferde, özellikle gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulamış ve Türk gençliğine olan güvenini kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ederek yinelemiştir. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, bu günleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.”