"Karantinasız sınır kapılarının açılması toplum sağlığı için intihar”

: HAKSEN, karantinasız sınır kapılarının açılmasının toplum sağlığı için intihar olduğunu savundu.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, “salgın riskini arttırmak pahasına Bakanlar Kurulunun karantinasız yurtdışı gelişleri açma kararının toplum sağlığı ile kumar oynamak olduğu” iddia edildi.



Ada ülkesi olunmasının Kovid-19 salgını sürecinde avantaj yarattığı belirtilen açıklamada, geleceğin planlanırken salgın için hiç bir hazırlık yapılmadığı ve karantinasız bir şekilde sınır kapılarının açılması yönünde karar üretildiği dile getirilerek, içinde bulunulan durumda bu kararın toplum sağlığı için bir intihar olduğu kaydedildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkede çıkacak ikinci bir dalganın sonuçları nasıl hafife alınıp nasıl göz ardı edilir anlam vermek çok zor. Hükümet bu yanlış karardan bir an önce vazgeçip karantinasız girişleri iptal etmelidir. Bu konu siyasi malzemem değil toplum sağlığı ve güvenliği meselesidir. “