Karar, resmi gazetede yayınlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine ilişkin alına karar Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Meclisinin Olağanüstü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul etmiş olduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ertelenmesine İlişkin Kararı Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle ilan etti.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Meclisi, 19 Mart 2020 tarihli 1’inci Olağanüstü Birleşimde oyçokluğuyla kabul edilen, “Ülkemizde yaşanmakta olan bulaşıcı hastalık kapsamındaki Corona Virüs (Covid 19) vakaları ve bu çerçevede alınan ve alınması gereken önlemlerin kısa vadede hayata geçirilmesi gerekliliği, zorunluluğu ve bu nedenle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulları dikkate alarak, Yüksek Seçim Kurulunca 26 Nisan 2020 Pazar günü yapılacağı duyurulan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin, 11 Ekim 2020 Pazar gününe ertelenmesine, ikinci tura kalınması halinde ise, 18 Ekim 2020 Pazar günü yapılmasına ve seçilecek Cumhurbaşkanının görevine başlamasına kadar, Sayın Cumhurbaşkanının görevine devam etmesine Karar verir.”