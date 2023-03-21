Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki tüm yetkilileri Anayasa’yı ‘tam’ olarak uygulamaya davet ediyoruz”

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak buradan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz: Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki tüm yetkilileri Anayasa’yı ‘tam’ olarak uygulamaya, karma evlilik sorunu yaşayan bireylerin daha fazla mağdur olmayacağı şekilde yasal mevzuatta düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz” denilerek, ortada büyük bir insan hakları ihlali olduğuna işaret edildi.
Mesaj şöyle devam etti:
Sunulan sebeplere cevabımız var. Yaşanan mağduriyetin boyutu çok büyük ve bu mağduriyeti yaşayanlar da maalesef ‘ayrımcılık’ nedir bilmeden dünyaya gelen masum çocuklarımız. 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele günü dolayısıyla KESÇH olarak sizleri, tüm yetkilerinizi kullanarak, Anayasa’yı ‘TAM’ olarak uygulamaya, karma evlilik sorunu yaşayan bireylerin daha fazla mağdur olmayacağı şekilde yasal mevzuatta düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.
Bu sorundan mustarip olan ya da olmayan herkese de buradan seslenmek istiyoruz: Sen de bizim mücadelemize katılmak ve bu toplumsal sorunun çözülmesinde öncü olmak istemez misin? Hadi gel, hep birlikte #AyrımcılığaDurDe diye haykıralım.”