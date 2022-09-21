Kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri, 20 baş kasaplık kuzu, 50 baş kasaplık oğlak ve 10 baş kasaplık keçinin kapalı zarf usulü canlı ağırlık üzerinden satılacağını bildirdi.
Duyuruya göre, ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak, ihaleyi kazananlar en geç 7 Ekim Cuma'ya kadar hayvanları almak zorunda. 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.
Kasaplık satışına sunulan kuzu ve koçlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, oğlak ve keçiler ise Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 27 Eylül Salı günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.