Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan duyuruda 12 Aralık 2018 Çarşamba gününe kadar kasaplık hayvan satışı için başvuru yapılması gerektiği açıklandı.

1.10 baş tosun, 20 baş inek ve 40 baş erkek oğlak, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır.

2.Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.

3.İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

4.Ödemeler peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.

5.İhaleyi kazananlar en geç 21 Aralık 2018 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır.

21 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecektir.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’nde, tosun ve oğlaklar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilir. Teklifler, en geç 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.