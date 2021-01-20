Kasım ayında trafik kazasında yaralanan şahıs, hayatını kaybetti

Lefkoşa’da kasım ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 80 yaşındaki Turan Kaynar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım tarihinde Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada Hüseyin Eker (E-41) yönetimindeki RF 153 plakalı motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Turan Kaynar (K-80), tedavi görmekte olduğu özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.