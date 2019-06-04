Kasti hasarla ilgili tutuklama

Kasti hasarla ilgili tutuklama

Gazimağusa’da “Themis Center” isimli iş merkezinde boş bir ofise yönelik yapılan kasti hasar olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. 
Polis Basın Bültenine göre, 1 Haziran’da meydana gelen olay ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede şüpheli olarak görülen S.T.(E-23),Y.B.(E-21) ve F.B.(E- 22) tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

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