Kasti hasarla ilgili tutuklama

Gazimağusa’da “Themis Center” isimli iş merkezinde boş bir ofise yönelik yapılan kasti hasar olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 1 Haziran’da meydana gelen olay ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede şüpheli olarak görülen S.T.(E-23),Y.B.(E-21) ve F.B.(E- 22) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.