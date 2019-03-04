Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ev içi şiddet temalı etkinlik düzenleyecek ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ev sahipliğinde, 100. yıl Mehmetçik Karpaz, Girne Akdeniz, Girne Özgürada ve Güzelyurt Yeşilada Lions kulüpleriyle ortak “Birlikte Daha Güçlüyüz” başlığı altında ev içi şiddet temalı etkinlik düzenlenecek.

KAYAD’dan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00’de Lefkoşa AKM’de gerçekleşecek etkinlikte açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi, KAYAD Başkanı Meral Akıncı yapacak