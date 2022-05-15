Kayıp olarak bildirilen iki şahıs bulundu

Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki şahıs bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, 10 Mayıs Salı gününden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ece Kara bulundu.
Öte yandan, 11 Mayıs Çarşamba gününde, kendisine ulaşılamadığı polise bildirilen Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Anvi Alex Eponon’un da bulunduğu bildirildi.
DÜZOVA KAVŞAĞINDA KAZA: ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Dün, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca Atıev, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza Özmatyatlı yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Gonca Atıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.