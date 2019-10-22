"Kaynaklar doğru yönetilmeli"

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberken Uluçay Başkanlığı’nda saat 10.50’de toplandı.

Güncel konuşmaların yapılacağı genel kurulda ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı.

Denktaş, Salı günlerinin denetleme günleri olduğunu ve konuşma yapması gerekenlerin de muhalefet milletvekilleri olması gerektiğine dikkat çekerek, salı günleri önceliğin muhalefet milletvekillerine verilmesi gerektiğini söyledi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, “Hükümetin tüm bakanlıklar bağlamında öncelikleri neler olmalıdır ve bakanlıklar bu konularda ne aşamada girişim yapıyor” konulu konuşmasına başlamadan önce Denktaş’ın eleştirisini yanıtladı.

Konuşma sırasının kendi isteğiyle belirlenmediğini söyleyen Manavoğlu, konuşma sırasının ona verilmesinin, önceden yapılmış sıralamada sıranın kendisine gelmesinden dolayı olduğunu kaydetti.

Eski ve yeni siyasilerin sürekli istikrarsız bir hükümet söyleminde bulunduğunu söyleyen Manavoğlu, ortalama bir buçuk senede seçim olan bir ülkede hangi reformların gerçekleşebileceği sorusunu sordu ve KKTC’nin ciddi bir seçim zehirlenmesi yaşadığını söyledi.

Manavoğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamasına da değinerek, ülkenin kutuplara ayrıldığına işaret etti. Manavoğlu, erozyona uğrayan KKTC-TC ilişkilerinin bozulmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Ülkeye zarar vermeden doğru kriz yönetimi ve devlet yönetimi gerektiğini dile getiren Manavoğlu, hükümetin kaynak sıkıntısı yaşanan bu dönemlerde kaynakları doğru yönetmesi gerektiğini söyledi.

Sivil hizmet ve polis görevlisi alımına olumlu yaklaştıklarını kaydeden Manavoğlu, özellikle sivil hizmet görevlisi alım yönteminde sınav şekli konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Cezaevi yapımının ne aşamada olduğunu da soran Manavoğlu, Bilişim Yasası’nın ne durumda olduğunun açıklanmasını istedi. Manavoğlu, Tarım Bakanlığı’na da yağış fazlalığına karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını sordu.

Sağlık Bakanlığı’na da tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda gelinen aşama hakkında bilgi isteyen Manavoğlu, Lefkoşa Eğitim Kampusu Projesi’nin akıbeti konusunda hem Milli Eğitim ve Kültür Bakanlı, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan cevap beklediğini kaydetti.