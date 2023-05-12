Keller Williams Island, Red Day Kapsamında SOS Çocuk Köyü’ndeydi!

Dünyanın 50’den fazla ülkesinde faaliyet gösteren bir emlak markası olan Keller Williams’ın yeni Kuzey Kıbrıs Bölge Müdürlüğü olan KW Island çalışmalarına dikkat çeken işlem hacimleriyle başladı. Hem adanın her köşesinde hayata geçen yeni projelerin dünyaya pazarlanması hem de var olan lokal konut ihtiyaçlarına cevap verilmesi açısından adını duyuran Keller Williams Island ekibi şimdi de sosyal sorumluluk çalışması olan Red Day ile gündeme geldi.

Tüm dünyada Mayıs ayının ikinci Perşembe günü, bütün Keller Williams ofisleri, devam eden işlerini bir kenara bırakıp, o günü çevrelerine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına ayırıyor. KW Island bu kapsamda Lefkoşa’daki SOS Çocuk Köyü ile irtibata geçerek, ihtiyaçları olan bakım-onarım, çevre düzenlemesi çalışmalarına katkı sağlamak için, boyalarla, fırçalarla, mutfak ihtiyacı kolileriyle yola çıktı. Görevlilerin yönlendirmeleriyle yapılan çalışmalar tamamlandı.

KW Island ekibi gün sonunda yorgun ama mutluydu. Keller Williams Island ekibi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Fırat Konucu’ya SOS Çocuk Köyü Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Teşekkür Belgesi verildi. Tüm ekip hatıra fotoğrafı çektirirken yaptıkları çalışmanın herkese örnek olması için sosyal medya paylaşımlarında bulundu.