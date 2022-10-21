Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon günleri sona erdi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon günleri kapsamında birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerini gezerek, KKTC’nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

-“Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonunda yer alan hümanist yaklaşımla, tüm farklılıklarımızla “biz” buradayız.”

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci oryantasyonla ilgili açıklamasında yeni akademik dönemin tüm öğrenciler için sanatın ve bilimin ışığında güzelliklerle geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Keçeci “Sevgili öğrencilerimiz, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak çıktığınız eğitim serüveninde sizinle güzel ve aydınlık bir gelecek için birlikte çalışacağız.” dedi. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin öğrencileriyle birlikte bir bütün olarak yenilenerek gelişmeye devam ettiğini, her geçen gün büyümekte olan KAÜ kampüsünde öğrencileri görmekten mutluluk duyduğunu dilen getiren Prof. Dr. Gökçe Keçeci “Sanatın ve bilimin ışığında aynı gökyüzünün altında, din, dil, renk, ırk ayrımı gözetmeksizin oluşturacağımız ahenkle daha iyi bir dünya için biz buradayız.” dedi.