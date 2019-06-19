Kıbrıs Genç Tv'ye Ankara'da ödül

Uluslararası Alkışı Hakeden Ödülleri bu yıl 10.kez sahiplerini buldu.

Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen ödül töreninde Kıbrıs Genç Tv, Televizyon Dostluk Ödülü’ne layık görüldü.

Kıbrıs Genç Tv'nin ödülünü Genel Müdürümüz Yavuz Apaydın aldı.

Ödül ile ilgili duygularını dile getiren Yavuz Apaydın, Kıbrıs Genç Tv'nin Uluslararası anlamda aldığı ödüllere bir yenisini eklemenin onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Apaydın, Kıbrıs denince Kıbrıs Genç Tv'nn hemen zihinlerde yer etmesinin kendileri için çok ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, yıllarca hizmet verdikleri televizyonculuk sektöründe amaçlarının Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak olduğunu dile getirdi.

Apaydın, ödülü başta Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Ertan Birinci olmak üzere, kanala emek veren tüm çalışanlar için aldığını söyledi.

Ödül töreninde Türk dünyasının yıldızı Azerin, Türkiye'den Sinan Akçıl, Turgay Başyayla ve Taylan Ülger de yer aldı.