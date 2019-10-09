Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Ekim Salı akşamı Kuzey Londra’da bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde gerçekleşti.

Delegelerin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısında KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu çoğunluk oyla yeniden başkan seçildi.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Ayşen İbrahim ve Sekreterliği Aycan Ali üstlendi. Kurula yıllık faaliyet ve mali raporunu sunan Yaren Kuruovalı, yıl içerisinde yaptıkları harcamaları ve KTGBİ’nin faaliyetleri ile ilgili bilgileri aktardı.

Kurulda konuşan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk gençlere değinerek şunları söyledi:

“Uzun yıllardan sonra ilk kez İngiltere'de doğup büyüyen veya Kıbrıs'tan okumak için İngiltere'ye gelen gençler örgütlenmeye başladı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için tam bir yıldır faaliyet gösteriyor. Sadece bununla kalmayıp, özellikle İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında bağlarımızı güçlendirip köprü kuruyor.

İnandıkça ve emek koydukça büyüdük. Çoğumuz hem üniversitede öğrenciyiz hemde birer calışan, kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan gençler KTGBİ için her daim zaman ayırmayı başardı. Bir yıl içinde çeşitli faaliyetler düzenledik ve ses getirdik.

Gençlerin artık sahip çıkması gereken bir davası var, oda şudur, İngiltere’de bulunan üçüncü ve dördüncü nesilin asimilasyonu engellemek, gençlerimize kültürümüzü tanıtmak ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak. KTGBİ olarak hep birlikte bunu başaracağız. "

KTGBİ 2.DÖNEM YÖNETİM KURULU

Genel Başkan: Nafiya Horozoğlu

Asbaşkan: İsmayil İbrahim

Genel Sekreter: Mustafa Aşık

Başkan Yardımcısı ve Mali Sekreter: Yaren Kuruovalı

Temsilcilikler ve Öğrenci İşleri Sekreteri: Kayra Besim

Sosyal Aktiviteler ve Örgütlenme Sekreteri: Sergen Cemal

Kültür ve Eğitim Sekreteri: Şeniz Hüseyin

Disiplin ve Denetleme Sekreteri: Hüseyin Esmeroğlu