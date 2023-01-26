Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği: “Haberlerle ilgili kullanılan dilin ve görselin, şiddetin etkisini arttıracak ve teşvik edecek şekilde kullanılmamasına özen gösterilmeli”

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, yapılacak olan haberlerle ilgili kullanılan dilin ve görselin, şiddetin etkisini arttıracak ve teşvik edecek şekilde kullanılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan 16 yaşında bir kız çocuğunun öldürülmesi ile ilgili yapılan haberlerin basına yansıyan dili konusunda açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu trajik olayla ilgili yapılan haberlerde, toplumu bilgilendirmekten ziyade daha fazla okunma amacı ile haber başlığının “aşk cinayeti” algısı yaratılarak, zanlının masum gösterilmesine, cinayetin normalleştirilmesine yol açtığı ve magazinsel boyuta taşınarak, yansıtıldığı belirtildi.

"Konu ile ilgili yapılan haberlerin içeriğinin cinsiyetçi ve ahlaki boyutlar içermesinden dolayı erkek egemen ideolojiyi körüklediği, ev içi şiddet, çocuk ve kadın cinayetlerinin meşrulaştırılmasına zemin oluşturduğunun bir gerçek olduğu" kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ayrıca, zanlının cinayet veya öldürme biçiminin tüm detaylarıyla anlatılmasının, özendirici tarafı yanında bir insanın ‘nasıl öldürülmesi ile ilgili kullanım kılavuzu’ niteliğinde algılanmasına neden olduğunu düşünmekteyiz.”

Dernek açıklamasında, öldürülen kız çocuğunun yakınlarının yaşadıkları acıya saygı duyulmamakla birlikte, öldürülen kişinin ve ailesinin mahremiyeti de korunmadığı ve toplumsal travmaya neden olacak içerikler oluşturulduğu ifade edildi.