Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi’nin ortaklaşa başlattığı eğitim Erdemli köyü ile devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu ile Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde başlattığı eğitime Erdemli köyü ile devam ediyor.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Değirmenlik ve Türkmenköy’den sonra üçüncüsü yapılacak eğitim, 2 Mart Perşembe günü saat 11.00’de, Erdemli’de bulunan Köy Kadın Kolları Kurs Binası’nda yer alacak.

Üreticilere, Prof. Dr. Huriye Horoz tarafından "Hayvan Besleme, Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Aflatoksin"’ konusunda eğitim verilecek.

Aynı zamanda SÜTEK tarafından “Süt Üretiminde Hijyen ve Şahit Numune Uygulaması” yönünde bilgilendirme yapılacak.

Eğitime bölgedeki tüm üreticilerin davetli olduğu belirtildi.