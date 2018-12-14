Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, trafikte emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı denetimlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, 12 yaş altı çocuklarda, uygun çocuk güvenlik koltuğu kullanımı ile, trafik kazalarında ölüm oranının yüzde 70 azaldığının birçok çalışmada ortaya konulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Çocuk güvenlik koltuklarının kullanımını artırmak için dünyada farklı ülkelerde vergi indirimleri uygulanmakta, hatta ücretsiz dağıtım gibi politikalar izlenmektedir. Ülkemizde çocuk güvenlik koltuklarının kullanımını artırmak için benzer uygulamalara ihtiyaç vardır” denildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, trafik kazalarında yılda ortalama 1,35 milyon can kaybı yaşandığı, bunun yüzde 93’ünün düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşandığı kaydedilen açıklamada, “Dünyadaki en sık ölüm sebepleri arasında 7’nci sırada trafik kazaları yer almaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık yarısından fazlası yayalar, bisiklet sürücüleri ve motosiklet kullanıcılarını kapsamaktadır. Bu sebeplerden ötürü trafik kazaları bir halk sağlığı sorunudur” denildi.

Açıklamada, trafiğe bağlı ölümleri azaltmak için, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının ve denetiminin artırılması; emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımını artırmak için sürekli eğitim verilmesi; kasket kullanımını artırmak için denetim ve sürekli eğitim verilmesi; araç seçerken güvenlik kriterlerinin göz önünde bulundurulması; yol altyapı standartlarının yükseltilmesi ve telefon (mesaj ve konuşma) kullanımını engellemek içim etkin denetleme yapılması önerilerinde bulunuldu.

(TAK)