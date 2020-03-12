Kıbrıslı Türk genç İtalya'dan uyardı : "Yaşananlar oyun değil, virüsü ciddiye alın"

Korona Virüsü'nün yayıldığı İtalya'daki Milano kentinde tıp öğrenimi gören Kıbrıslı Türk Yağış Bey sosyal medyadan "virüsü ciddiye alın" uyarısında bulundu.

İtalya’da yükseköğrenim eğitimi gören Kıbrıslı genç Yağış Bey, koronavirüs ile ilgili gördüklerini, yaşadığı tecrübeleri anlatan bir video yayımladı. Video paylaşma amacının virüsle ilgili bilgi vermek olmadığını vurgulayan Bey, amacının riskin boyutunu anlatmak olduğunu söyledi.

Yağış Bey'in videonun altındaki mesajı;

Karantinadan Kıbrıs'a... Coronavirus'u ciddiye al.

"Gendi videomu paylaşmak garip olsa da, Kıbrıs için bir gailem var, o yüzden paylaşıyorum. Bugün Kıbrıs'ta olanlarda, iki üç hafta önceki İtalya'yı görürüm. Burada sonuçlar kötü oldu. Orada da olmasın diye biraz bu süreçten bahsetmek istedim. Amacım virüs hakkında bilgi vermek ve nasıl davranmanız gerektiğini size söylemek değil; bunu layıkıyla yapan kuruluşlar var. Amacım, tüm bunun bir oyun olmadığını anlatmak; tedbirler alındığı sürece gorkulacak bir şey olmadığını, ama bilinçsiz davranışların ne gibi felaketlere davetiye çıkarabileceğini hatırlatmak. Şu an panik yapma zamanı değil, vakalar yok denecek gadar az. Ama ileride ne olacağını herkesin şimdi alacağı sorumluluk belirleyecek."

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan video sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden de bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

İşte Yağış Bey sosyal medyadan "virüsü ciddiye alın" uyarısında bulunduğu videnun linki

https://www.facebook.com/yagisbey/videos/10221911323877416/UzpfSTEzODg2MjI2MTg6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjA6MTU4NTcyNDM5OTotNjIzNjc4MDAzNDIzMTc0OTE4MQ/

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 07:41