Sol Hareket, BM parametreleri ve federal çözümü dışlayan ayrılıkçı çaba ve arayışların toplum açısından büyük kayıplara neden olacak tehlikeli bir macera olduğunu savunarak, “Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” dedi.



Sol Hareket adına yazılı bir açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Rum lider Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki devletli çözüm önerilerinden cesaret alan Kıbrıslı Türk toplumu içerisindeki “statükocu ve çözüm karşıtlarının”, kalıcı bölünmeyi federal çözüme alternatif olarak sunma gayretine giriştiğini iddia etti.



Kıbrıslı Türk toplumunun büyük çoğunluğunun federal çözüm yanlısı iradesinin güçlü bir şekilde devam ettiğini savunan Korkmazhan, 2004 referandumunda ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun %60’ın üzerindeki büyük çoğunluğunun federal çözümden yana ortaya koyduğu iradenin, yapılan son kamuoyu yoklamalarında da güçlenerek devam ettiğini kaydetti.



Korkmazhan şöyle devam etti:



“Ayrılıkçı ve çözüm karşıtı politikalar ile toplumun yıllarını çalanların halen federal çözüm sürecini berhava etme çabaları, ganimet ve yolsuzluğa dayalı çıkarlarını koruma amaçlıdır. Toplumun statükocuların çıkarlarına dayalı hayaller ve yeni maceralar peşine sürüklenme lüksü yoktur.



Guterres Çerçevesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs’ta tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu gerçeği görmezden gelerek, siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu yok saymak veya iki devletli konfederal çözümden bahsetmek hayal dünyasında yaşamaktan farksızdır”



Korkmazhan, müzakerelerin bir an önce Guterres Çerçevesi temelinde başlamasını da talep etti.