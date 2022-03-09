Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere ortak mirasla ilgili interaktif eğitim verilmesine olanak tanıyacak hibeyle ilgili anlaşma imzalandı

Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere ortak mirasla ilgili interaktif eğitim verilmesine olanak tanıyacak hibeyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından hazırlanan, UNDP tarafından ABD finansmanıyla yürütülecek proje ile ilgili hibe imza töreni ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde gerçekleştirildi.

İmza törenine ABD Büyükelçiliği, Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi yetkilileri katıldı.

Törende ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, UNDP Kıbrıs ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris, Kültürel Miras Komitesi Türk Eş Başkanı Ali Tuncay birer konuşma yaptı.

GARBER: “TARİHE YÖNELİK BİR TEHDİDE KARŞI KOYABİLMEK İÇİN GELECEKTEN EMİN OLMAK GEREKİR”

ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber konuşmasında, Kıbrıslı Türkler ile Rumları ortak miras alanında ve birbirleriyle “eğitim” ve “koruma” yoluyla yakınlaştıracak bir çalışmaya daha tanık olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçmişi korumak anlamında kültürel mirasa odaklanmanın doğru olduğunu belirten Garber, tarihe yönelik bir tehdide karşı koyabilmek için gelecekten emin olmak gerektiğinin altını çizdi ve gençlerin onlara bırakılan mirası korumaya devam etmesi için gerekli bilgi ve tutkuya sahip olmasının önemini vurguladı.

Garber, bu projeyle sadece bugün ilgili konularda farkındalığı artırmaya yardımcı olacağı için değil aynı zamanda gelecek nesilleri aktivizm, farkındalık ve eylem için ihtiyaç duyacakları bilgi ve güvenle donatacağı için de gurur duyduğunu söyledi.

KHAYDAROV: “ÇALIŞMALARIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GENÇLERLE YÜRTECEĞİMİZ LERİ ÇALIŞMANIN BAŞARISINA BAĞLI”

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov da hibe desteğinden dolayı ABD’ye teşekkürlerini sundu ve bugüne kadar Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin UNDP’ye hayata geçirilmek üzere 100 civarında proje havale ettiğini söyledi.

Adadaki kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini ancak ortak çabalarının sürdürülebilirliğin gençlerle yürütecekleri çalışmanın başarısına bağlı olduğunu dile getiren Khaydarov, projenin Kıbrıslı Rum ve Türk gençlerin Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına daha fazla dahil olmasına olanak tanıyacağını belirtti.

TUNCAY: “GENÇLERİ KÜLTÜREL MİRAS KONUSUNDA EĞİTMEK ÖNEMLİ”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay ise gençleri kültürel miras konusunda eğitmenin önemine işaret etti.

Tuncay, “Eğitim, Kültürel Miras Teknik Komitesinin misyonunun merkezinde yer alıyor, bizler, Kıbrıslı Türk ve Rum çocukların eğitimlerindeki eğitsel yaklaşımların gelişiminin, Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ortak kültürel mirasın korunması ve Kıbrıs’ın iki tarafındaki kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesiyle, bizler aynı zamanda Adanın genç kuşakları arasında barış kültürü, karşılıklı anlayış, iş birliği ve diyaloğun gelişmesine de katkı yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

KTORİS: “ÇALIŞMALARIMIZDA GENÇLER BÜYÜK BİR ETKİYE SAHİP”

Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris de Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki anlayış kültürü ve karşılıklı saygıyı geliştirmede; adadaki kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere bırakılması amacıyla ortak sorumluluk ile yürütülecek çalışmalarda gençlerin büyük bir etkiye sahip olduğunu kaydetti.

Ktoris, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin her iki toplumdan da gençlerin bu sorumluluğu alabilmeleri için onlara gerekli dijital araçları sunacak Dijital Miras çalışması içerisinde olduğunu da anlattı.

Ktoris, gençlerin Kıbrıs’taki kültürel mirasla ilgili bilgi edinmesine olanak tanıyacak Web temelli interaktif bir öğrenme ortamı yaratılmasının adadaki barış ve uzlaşma çabalarına katkı koyacağına inandıklarını da söyledi.