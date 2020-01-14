Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için anma mesajı yayımladı.

Küçük’ün Kıbrıslı Türklerin adada verdiği varoluş ve direniş mücadelesinde halkına önder olmuş, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış bir lider olduğunu vurgulayan Oğuz, “Dr. Küçük, sadece devlet adamı kimliğiyle değil, yardımseverliği ve alçakgönüllülüğüyle de toplumun gönlünde her zaman özel bir yere sahipti; Kıbrıslı Türklerin aydınıydı, doktoruydu. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36. yıldönümünde rahmet ve minnetle anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim” ifadelerini kullandı.