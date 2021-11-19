“Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı düzenlenecek

Başbakanlık yarın “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı düzenliyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, açılış konuşmasını Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yapacağı toplantı yarın saat 09.30’da Gönyeli ConcordeTower Hotel’de gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantıda, Ekonomik örgütler ile üniversitelerin görüş ve önerilerinin alınarak ekonomik şartların ağırlaşmakta olduğu bu dönemi Kıbrıs Türk halkının en az zararla atlatması için yapılabilecekler ele alınacak.

KKTC Başbakanlık himayesinde düzenlenecek ve ülkedeki ekonomik sektörler ile ekonominin itici gücü olan sektörlerden paydaşların yer alacağı toplantıda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili Bakanlık bürokratları yanı sıra ekonomik örgütler ile üniversitelerin temsilcileri yer alacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başkanlık edeceği toplantının saat 18.00’e kadar sürmesi beklenirken, toplantı sonucunda yapılacak değerlendirmenin ardından kapanış konuşmasını da yine Başbakan Faiz Sucuoğlu yapacak.