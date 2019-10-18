“Kişisel Verileri Koruma Kurulu” faaliyetlerine başladı

89/2007 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Yasası” uyarınca oluşturulan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, Mart 2019 itibariyle faaliyetlerine başladığı açıklandı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kurul ilk etapta Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile verilen yetkilerini yerine getirmek amacıyla, belirli yasal yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları ortaya koyan ilgili Tüzüğü (Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü) hazırladı.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kişisel veri tutan kişi, kurum ve kuruluşlar, kişisel verisini tuttuğu bireyleri bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Yasal uygulamalarla ilgili bilgilendirme ileriki tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 12:04