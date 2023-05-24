KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına yeniden Cengiz Demir getirildi
KKTC Alevi Kültür Merkezi 14. Olağan Genel Kurultayı 21 Mayıs Pazar günü Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Kurultayda, 2 yıl görevde kalacak yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi.
Olağan Genel Kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak, dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.
2023- 2025 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacak isimler şu şekilde belirlendi:
Disiplin Kurulu;
Başkan – İbrahim Sezikli, Başkan Yardımcısı – Yakup Şahin, Yazman – Rahim Biltekin, Faal Üyeler- Hasan Moroğlu, Sinan Çakmak, Yedek Üyeler – Mahmut Kanber, Metin Kaya
Denetleme Kurulu;
Başkan -Cengiz Çelik, Başkan Yardımcısı – Mehmet Sıncı, Sayman – Burçin Erdal, Yedek Üyeler – Ali Rıza Yılmaz, Şemseddin Erdem"