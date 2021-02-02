KKTC'de bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4016 olduğunu, 48'i erel 62 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 48 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

2 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4016

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 62

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 48

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:5

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 411.131

Toplam Vaka Sayısı: 2433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1907

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 127

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 377

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 19:39