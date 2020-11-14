KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1621 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yoluyla ülkeye gelen kişiler, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

14 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1621. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 4. Ülke dışından gelen vakalar 2. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vakalar 2. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 243 786. Toplam vaka sayısı 994. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 943. Tedavisi devam eden vaka sayısı 46. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 7. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 39. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun bakımda yatan hasta yok"