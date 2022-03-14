KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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KKTC'de toplam 19.078 test yapıldı, 388 pozitif vakaya rastlandı, 319 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir. 

163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 388        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319     

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256  
      
Toplam Vaka Sayısı: 73.741             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  747 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859

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