KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı,  son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 

143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340  
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777   
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.051             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539 

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:53
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