KKTC'de bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.
143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777
Toplam Vaka Sayısı: 91.051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:53