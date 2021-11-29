KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

"Toplam 26.254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 265 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.254 olup, 196'sı yerel 241 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır.

89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 196

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822

Toplam Vaka Sayısı: 28.593

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225