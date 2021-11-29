KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80

"Toplam 26.254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 265 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.254 olup, 196'sı yerel 241 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır. 

89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29  Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44 

Yerel Vaka Sayısı: 196      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

banner69
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822 

Toplam Vaka Sayısı: 28.593  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿