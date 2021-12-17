KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.039 olup, 98'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.
29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 98 kişi ise yerel vakadır.
41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.039
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29
Yerel Vaka Sayısı: 98
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 32.984
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.325
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2448
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2344
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2689
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 596
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.408"Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 19:55