KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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"Toplam 15.719 test yapıldı, 129'u yerel, 165 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 212 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.719 olup, 129'u yerel 165 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir. 

36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 129 kişi ise yerel vakadır. 

37 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.719 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 165 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36 

Yerel Vaka Sayısı: 129 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.555.242  

Toplam Vaka Sayısı: 33.837   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.451 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2254 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2181  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 134 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2345 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 384
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 481 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5593  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101178

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 20:08
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