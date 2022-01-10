KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80

KKTC'de toplam 29.765 test yapıldı, 713 pozitif vakaya rastlandı, 350 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir. 

333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 713   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350   

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461     

banner69
Toplam Vaka Sayısı: 42.415       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5946  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   3678 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691     

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿