KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

KKTC'de toplam 5904 test yapıldı, 140 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5904 olup, 140 pozitif vakaya rastlanmıştır"
67 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5904
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.755.298
Toplam Vaka Sayısı: 93.382
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.935
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1214
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1194
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 222Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022, 18:58