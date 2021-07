KKTC'de Kurban bayramı coşkusu

Bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlanacak olan Kurban Bayramı, bugün başladı ve dört gün sürecek. Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına denk gelmesi nedeniyle, ülkede iki bayram birden kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla adada.

20 - 23 Temmuz günleri arasında dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili, Bayram arifesi olan pazartesi gününün idari tatil verilmesiyle kamu çalışanları için dokuz güne çıktı. Kurban Bayramı namazı ise ülke genelinde 06.35’te kılındı.

TÜM KAPALI VE AÇIK ALANLARDA MASKE VE 1.5 METRE MESAFE KURALI GEÇERLİ

Kovid-19 salgını tedbirleri ile kutlanacak bayram süresince, halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1.5 metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Ayrıca, otel/casino, Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları, bar ve clublar, kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları, İnternet kafeler, bet ofisler, gece kulüpleri, profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri, sinema salonları, kapalı ve açık spor salonları, yüzme havuzları, boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları, açık alanlarda yapılacak müsabakalar, kapalı spor salonları (fitness, bireysel), lunapark, tombala vb. etkinlikler ile ibadethanelere girişlerde aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi talep edilecek.

POLİS, TRAFİK KURALLARI VE SALGIN TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ UYARI VE HATIRLATMALARDA BULUNDU

Bayram tatili süresince Polis, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat hizmet verecek.

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını duyurdu.

Polis açıklamasında, trafik kuralları ve Kovid-19 salgın tedbirleri ile ilgili bazı uyarılara ve hatırlatmalara da yer verdi.

“Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, araç kullanırken telefonla konuşmama ve bir şeyler yiyip içmeme” konularında uyarıldığı polis açıklamasında, “Trafikte önceliğiniz hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 vakalarındaki artışa da vurgu yapılan açıklamada, halk Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan kararlara her zaman olduğu gibi bayram süresince de rehavete kapılmadan uymaya davet edildi.

Maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ıncı maddesi uyarınca yasal zorunluluk olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayramda kendi ve sevdiklerinizin sağlığı için aile ziyaretlerini çekirdek aile ile sınırlı tutulmasınına özen gösteriniz.

Sokağa çıkma yasağının haftanın tüm günleri için gece saat 00:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulandığını bir kez daha hatırlatırız.

Tüm halkımızın Kurban Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.”

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE BAYRAMLAŞMA, SON 72 SAAT NEGATİF PCR SONUCU İLE YAPILACAK

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, kapalı görüş için gelecek ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacak. Bilmem, girişte ziyaretçilerin ateş ölçerle kontrolünün yapılacağını ve cezaevinde bulundukları süre zarfında maske takarak mesafe kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu da aktardı.

HAVA DURUMU

Bayram tatili boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 ºC ve sahillerde 33 - 36 ºC dolaylarında seyredecek.

BELEDİYELER HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

Lefkoşalılar bayram boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek. Zabıta ekipleri 9 günlük bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri hem genel hijyen hem de Covid-19 virüsüne karşı aldığı önlemler açışından denetlendi. Bayram tatili süresince de Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması 9 günlük bayram süresini de kapsayan hafta boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek, şehrin temizliği için ana arterlerdeki çalışmalar sürecek.

LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilir.

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” uygulaması ile ödenebilecek.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ



Gazimağusa’da Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetleri ve zabıta ekiplerinin kent genelindeki işyerlerini denetimleri sürecek. Ayrıca bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek.Belediye’den yapılan açıklamaya göre, arife gününe denk gelen pazartesi günü Pazar Yeri açık olacak, Bayramın üçüncü gününe denk gelen Perşembe Pazarı ise kapalı olacak.Arife günü de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayramın birinci ve ikinci günleri açık olacak.Maraş MGA’daki PCR merkezi ise Bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak, diğer günlerde açık olacak.Gazimağusa Belediyesi mezarlıklar, şehitlikler ve camilerde devam ettiği rutin çalışmalarına ek olarak bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için önlemlerini aldığını duyurdu.Bayram boyunca kurban atıklarının toplanması için de belediye ekipleri hizmette olacak. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 630 0 500 numaralı telefonunu arayarak kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek.Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166037 numaralı telefona bildirebilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde 0548 8166051 numaralı hizmet telefonu yirmi dört saat aranabilecek.GİRNE BELEDİYESİGirne Belediyesi de bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldığını açıkladı.Girne’de Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, cadde, sokak ve mezarlıkları da bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.Ayrıca her türlü bilgi ve şikayet için Girne hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.GÜZELYURT BELEDİYESİGüzelyurt’ta da Kurban Bayramı tatili süresince Belediye hizmetleri kesintisiz olarak sürecek. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlendi ve nöbetçi ekipler devreye kondu.Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi.Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri de görevlendirildi.Kesimhane bayramın birinci ve ikinci günü saat 07.00-16.00 arasında kurbanlık kesmek isteyen vatandaşlar için açık olacak. Salhane, 22 Temmuz 2021 tarihinden itibaren rutin programına devam edecek.Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Hizmet Binası pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24saat su yüklemesi yapabilecek.Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince aktif olacak.GÖNYELİ BELEDİYESİGönyeli’de bayram süresince temizlik ve su gibi hizmetler kesintisiz olarak devam edecek.Belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 - 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Haşere-İlaçma: 0539 121 10 76, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.İSKELE BELEDİYESİİskele Belediyesi Mezbahası, bayramın birinci ve ikinci günü olan 20-21 Temmuz’da 08.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi bayram tatili süresince kesintisiz hizmet verecek.İskele Belediye binası önünde bulunan ve fatura ödemenin yanı sıra akıllı su sayaçlarına su yüklenmesine olanak sağlayan PayPoint 7/24 hizmet verecek.İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe, bayram süresince her gün 08.00-23.00 saatleri arasında açık olurken, Makenzi Restoran ve İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoran birinci gün kapalı, diğer günler 08.00-23.00 saatleri arasında halka hizmet verecek. Zabıta Birimi de bayram süresince İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki rutin kontrollerini sürdürecek.Zabıta aynı zamanda on-call hizmet de verecek.İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulan Lunapark da bayram süresince her gün 14.00-23.30 saatleri arasında açık olacak.Lunaparkta, İskele Belediyesi tarafından kurulan stantta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ayrıca lunaparkta görevli personel de 18 Temmuz Pazar günü PCR Testlerini yapacak. Aksi bir durumla karşılaşılması durumunda ise Halk Plajı’nda devriye gezecek zabıta birimi tarafından lunapark hakkında işlem başlatılacak.İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilecek. Ayrıca İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.