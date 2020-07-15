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KKTC'de son 24 saatte yapılan test sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan test sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1043 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043     
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 50.333   

Toplam Vaka Sayısı- 117 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 105

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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