KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.579  olup, 346 pozitif vakaya rastlanmış, 358 kişi taburcu edilmiştir. 

144 kişi Lefkoşa, 89 kişi Girne, 59 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.579  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 346        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178 
      
Toplam Vaka Sayısı: 73.353             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1922       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135637 

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 19:32
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