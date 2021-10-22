KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
banner80

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.097 olup, 70'i  yerel 103 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır. 

24  kişi Lefkoşa, 20  kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 6 kişi  İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.097  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 103 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 70 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.347.771 

banner69
Toplam Vaka Sayısı: 21.532 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.222  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1225 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1184 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1200  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 517  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6758 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.545

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021, 22:36
banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Video davası ile ilgili gelişmeler
Video davası ile ilgili gelişmeler
  1. Kıbrıs
﻿