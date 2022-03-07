KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146 olup, 371 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 415 kişi taburcu edilmiştir. 

156 kişi Lefkoşa, 85 kişi Girne, 99 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 371 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 371      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 415     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649 
      
Toplam Vaka Sayısı: 70.858        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.203     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2118       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134298 

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